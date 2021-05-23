Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился на 20%

За неделю через КПВВ последовали 213 граждан

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Ежедневный пропуск граждан на временно оккупированном украинском Донбассе осуществляется через один контрольный пункт въезда-выезда — «Станица Луганская», однако, пассажиропоток за прошедшую неделю возрос на 20%. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр МВД.

«С украинской стороны пропуск граждан осуществляется ежедневно с 8:00 до 16:00. При этом боевики блокируют работы КПВВ „Счастье“, „Золотое“, „Гнутово“, „Майорское“ и „Марьинка“. Через смежный пункт пропуска с „Новотроицким“ оккупанты открывают дважды в неделю», — отметили в ведомстве.

Известно, что представители НВФ три раза нарушили режим работы гуманитарного дорожного коридора. Они пропускали граждан через линию разграничения на оккупированном Донбассе после завершения часов работы КПВВ.

«За неделю через КПВВ последовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донбасса, а 268 граждан и 59 транспортных средств — в направлении контролируемой территории. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ „Станица Луганская“. Пассажиропоток там, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 20%», — добавили в украинском МВД.

Ранее сообщалось, что международные гуманитарные организации выражают надежду, что движение через КПВВ на временно оккупирован Донбассе откроются в следующем месяце.