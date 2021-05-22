Общество

За неделю на Донбасс прибыло 17 грузовиков гуманитарной помощи

Доставили почти 168 тонн груза

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За прошедшую неделю на временно оккупированные территории оккупированного украинского Донбасса прибыло 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста, а также от Управления Верховного комиссара ООН. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В ведомстве отметили, что транспортные средства с гуманитарной помощью проследовали через КПВВ «Новотроицкое».

«Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили почти 168 тонн груза, в частности, гигиенические наборы и строительные материалы», — заявили сотрудники пограничной службы.

Помимо этого, как отметили в ГПСУ движение транспортных средств по дорожному коридору к контрольному пункту «Новотроицкое» пророссийские незаконные вооруженные формирования открывают лишь дважды в неделю. Даже при этом, пассажиропоток через КПВВ существенно ограничен.

По данным пограничников, за прошедшую неделю через КПВВ на Донбассе проследовали 213 граждан и 41 транспортное средство в сторону временно оккупированной части Донецкой области. Отмечается, что 268 людей и 59 транспортных средств последовали в сторону контролируемой Украиной территории.

Ранее сообщалось, что в Алчевске, который временно не подконтролен украинскому правительству, была замечена гуманитарная помощь в виде подержанных городских автобусов из Санкт-Петербурга, которые были произведены в 2007 году.

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