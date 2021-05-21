Надеемся, что на этот раз «власть» сдержит свое слово — жители ОРДО об обещании Пушилина

Местные жители о высказываниях Пушилина

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Одним из самых важных для жителей ОРДО вопрос остается отменна комендантского времени. Местные «власти» все время обещают, что займутся этим вопросом, однако пока ничего не меняется.

Пару дней назад так называемый главарь «ДНР» Денис Пушилин в очередной поднял эту тему. Он снова сделал обещание, заявив, что ситуация изменится уже этим летом. Он пообещал жителям ОРДО отменить комендантский час в выходные дни летом. Кроме того, Пушилин допустил полную отмену действия режима комендантского часа однако позже, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители в социальных сетях отреагировали на высказывания «главаря» «республики». Они надеются, что на этот раз «власти» сдержат слово и отменят комендантское время, которое действует с 2014 года.

«Надеемся, что на этот раз «власть» сдержит свое слово», — пишут местные жители в социальных сетях.

Однако есть и те, кто уже просто не верит таким высказываниям.

«Думаю, что Пушилин уже сам себе престал верить», — иронизируют жители ОРДО.

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