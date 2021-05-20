В Украине более 5000 новых случаев ковида и 200 смертей: данные за 20 мая

1884 человека попало в больницы

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В Украине держится весьма высокий уровень заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Очередные сутки кряду в стране зафиксировано более 5000 новых случаев ковида.

В Украине за минувшие сутки, 19 мая, обнаружили 5165 новых случаев COVID-19. В тоже время 16748 пациентов выздоровели. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 1884 человека. 203 пациента умерло от ковида и его последствий, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Коронавирус_инфо».

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Днепропетровской (489) области, в Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 69732 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 29509, методом ИФА — 12 693. Также сделали 27530 экспресс-тестов на антиген к вирусу. В течение всего времени в Украине осуществили 9 900 000 ПЦР-тестирования.

В общей сложности в Украине с начала пандемии зафиксировали 2 170 398 случаев коронавируса: из них 1916194 человека выздоровели и 48 899 умерли от осложнений.

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