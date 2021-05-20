В «ДНР» заявили, что у них водка лучше, чем известная Финляндия

Интересные результаты «исследования»

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В «ДНР» помпезно похвастались, что донецкая водка оказалась лучше известной и популярной «Финляндии». Компания «Спирт Донбасса» заявила, что провела лабораторные сравнения и получила результаты в свою пользу.

На предприятии утверждают, что водка, изготовленная из донецкого спирта, по многим показателям превосходит дорогую, известных торговых марок, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Если сравнивать нашу водку с водкой «Финляндия» за 700 рублей, то в ней показатель метанола равен 0,00034. А в нашей водке за 160 рублей показатель по метанолу 0,00003. Эти показатели в 10 раз лучше», — заявил Виталий Рождественский, директор спиртового госпредприятия.

А сивухи, утверждают в ГП «Спирт Донбасса», в финской водке в 10 раз больше, чем в донецкой.

В тоже время в «ДНР» не сообщили, где взяли образец «Финляндии» для исследования, ведь импорт европейских товаров в «республику» очень ограничен. Если что и попадает на прилавки магазинов, то это контрабанда или откровенный фальсификат.

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