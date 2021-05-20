Самый большой айсберг в истории откололся от Антарктиды

Он имеет 4 тысячи 320 квадратных километров

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Он гигантский и будет плавать в океане в течение следующих нескольких десятилетий, постепенно тая. Европейское космическое агентство объявило, что самый большой айсберг в истории измерений откололся от Антарктиды.

Он имеет 4 тысячи 320 квадратных километров, то есть больше испанского острова Майорка (3 тысячи 640 квадратных километров). Только что разорванный айсберг получил название A6. Его размеры составляют около 170 км в длину и 25 км в ширину, пишет УРА-Информ.

Предыдущий рекордсмен по свободно плавающим айсбергам составлял 120 км. Он таял 20 лет и мешал плаванию судов, проходящих возле Антарктиды.

Хотя отел (это то, что специалисты профессионально называют отделением от континента) айсбергов от ледников — это естественный процесс, ученые говорят, что скорость таяния отела, наблюдаемая в Антарктиде в последние годы, выше, чем когда-либо на спутниковых наблюдениях.

Ранее мы сообщали, что возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда.