Общество

Самый большой айсберг в истории откололся от Антарктиды

Он имеет 4 тысячи 320 квадратных километров

Время чтения: 42 Секунд

Он гигантский и будет плавать в океане в течение следующих нескольких десятилетий, постепенно тая. Европейское космическое агентство объявило, что самый большой айсберг в истории измерений откололся от Антарктиды.

Он имеет 4 тысячи 320 квадратных километров, то есть больше испанского острова Майорка (3 тысячи 640 квадратных километров). Только что разорванный айсберг получил название A6. Его размеры составляют около 170 км в длину и 25 км в ширину, пишет УРА-Информ.

Предыдущий рекордсмен по свободно плавающим айсбергам составлял 120 км. Он таял 20 лет и мешал плаванию судов, проходящих возле Антарктиды.

Хотя отел (это то, что специалисты профессионально называют отделением от континента) айсбергов от ледников — это естественный процесс, ученые говорят, что скорость таяния отела, наблюдаемая в Антарктиде в последние годы, выше, чем когда-либо на спутниковых наблюдениях.

Ранее мы сообщали, что возможно столкновение острова и айсберга, от которого откололась гигантская глыба льда.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В Украине более 5000 новых случаев ковида и 200 смертей: данные за 20 мая

1884 человека попало в больницы

Россия тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе

У Владимира Путина свои цели на Донбассе

В «ДНР» заявили, что у них водка лучше, чем известная Финляндия

Интересные результаты «исследования»

Новые правила въезда для жителей ОРДЛО с российскими паспортами в РФ: что нужно знать

Придется сдавать тесты на ковид

Вывозят без телефонов на полигон: в ОРДО рассказали, как проходят сборы «резервистов»

«Сборы» продолжаются уже третий день

Сколько стоит проезд из «ДНР» в «ЛНР»: варианты и схемы

Есть несколько вариантов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap