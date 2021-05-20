Новые правила въезда для жителей ОРДЛО с российскими паспортами в РФ: что нужно знать

Придется сдавать тесты на ковид

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Роскомнадзор выдел новые правила для жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта и которые прибывают на территорию России. Те, кто приезжает на территорию РФ на срок более трех дней, должны сдавать тесты на ковид методом ПЦР.

Это правило не касается тех, кто едет одним днем или транзитом. Тем, кто собирается задержаться на территории РФ, придется сдать тест дважды, при этом, еще и за свой счет — первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй до 5 календарных дней со дня въезда. Результаты необходимо внести в специальную форму на сайте Госуслуги РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это официальные требования, которые фактически работают только на бумаге. Но никто не дает никаких гарантий, что именно вас не потребуют выполнения закрепленных Роскомнадзором правил. Тем более, нельзя расслабляться в преддверии курортного сезона, когда многие жители ДНР будут планировать отдых на российских курортах», — пишет паблик.

Тесты ПЦР на COVID-19, согласно распоряжению Роскомнадзора, необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли у вас прививка от COVID-19 или нет.

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