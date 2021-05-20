Общество

Новые правила въезда для жителей ОРДЛО с российскими паспортами в РФ: что нужно знать

Придется сдавать тесты на ковид

Время чтения: 54 Секунд

Роскомнадзор выдел новые правила для жителей ОРДЛО, у которых есть российские паспорта и которые прибывают на территорию России. Те, кто приезжает на территорию РФ на срок более трех дней, должны сдавать тесты на ковид методом ПЦР.

Это правило не касается тех, кто едет одним днем или транзитом. Тем, кто собирается задержаться на территории РФ, придется сдать тест дважды, при этом, еще и за свой счет — первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй до 5 календарных дней со дня въезда. Результаты необходимо внести в специальную форму на сайте Госуслуги РФ, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Это официальные требования, которые фактически работают только на бумаге. Но никто не дает никаких гарантий, что именно вас не потребуют выполнения закрепленных Роскомнадзором правил. Тем более, нельзя расслабляться в преддверии курортного сезона, когда многие жители ДНР будут планировать отдых на российских курортах», — пишет паблик.  

Тесты ПЦР на COVID-19, согласно распоряжению Роскомнадзора, необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли у вас прививка от COVID-19 или нет.

Ранее мы сообщали, сколько стоит проезд из «ДНР» в «ЛНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Вывозят без телефонов на полигон: в ОРДО рассказали, как проходят сборы «резервистов»

«Сборы» продолжаются уже третий день

Сколько стоит проезд из «ДНР» в «ЛНР»: варианты и схемы

Есть несколько вариантов

Что ждет Украину при индийском коронавирусе: эксперт рассказал правду

Врач-инфекционист Виктор Петров о новых штаммах вируса

В Украине более 5000 новых случаев ковида за сутки: новые данные

Более 2000 человек попало в больницу

В «ДНР» на курорты только по пропускной системе: что ждет местных жителей

Местных жителей ждут нововведения

Комендантский час в «ДНР»: когда его отменят

Люди ждут выполнения обещаний «властей»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap