Общество

Вывозят без телефонов на полигон: в ОРДО рассказали, как проходят сборы «резервистов»

«Сборы» продолжаются уже третий день

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В так называемой «ДР» уже третий день кряду проходят сборы «резервистов». Местные жители получают «повестки», как правило, по месту работы.

Местные жители сообщают, что «резервисты» получают 600 рублей в день качестве компенсации, а сборы продлятся пять дней, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Житель города Енакиево, которое временно неподконтрольно украинскому правительству, отмечает тем, кто пытается избежать «сборов» угрожают увольнением и запретом на выезд за пределы «ДНР».

«Ребят из Енакиево вывозят без телефонов на полигон в район Горловки, где они учатся стрелять из стрелкового оружия. Говорят, что сборы проходят из-за нестабильной ситуации на фронте, но в войну с Украиной мало кто верит», — отмечает мужчина.

В тоже время жители Горловки, которая также временно неподконтрольна украинскому правительству, отмечают, что «резервистов», которых забрали на сборы 18 мая отправили ночевать на территорию «национализированного» концерна «Стирол», где люди были вынуждены спать на полу, и только утром «резервистов» отправили на военный полигон.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» на курорты пустят только по пропускной системе.

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