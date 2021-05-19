Сколько стоит проезд из «ДНР» в «ЛНР»: варианты и схемы

Есть несколько вариантов

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Проезд из ОРДО в ОРЛО стоит местным жителям больших денег. Дончане пишут в социальных сетях, что цены в некоторых случаях даже выше, чем проезд и ОРДО в Россию.

При этом речь идет как тех, кто едет разово, так и тех, кто вынужден периодически выезжать из одной «республики» в другую, на учебу или к родственникам, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сегодня моя дочь ездила за дипломом Луганского университета… Граница закрыта. Дождались мы разрешения штаба „Здоровое движение“. Транспорт никакой не ходит», — пожаловалась дончанка.

Она отметила, что нашла частного перевозчика и заплатила 10 тысяч рублей, чтобы помочь дочери.

«Это ж что за транспорт курсирует между нашими республиками? Что может стоить таких денег? До Москвы и обратно в 2 раза дешевле», — пишут комментаторы.

При этом есть еще два варианта:

«Я платила 1000 руб. в одну сторону и столько же обратно. Эконом-вариант: доехать до Дебальцево, оттуда на автобусе до Чернухино, он как раз через таможню провезет и оттуда в Алчевск, потом в Луганск. Вам бы обошлось это намного дешевле. Еще вариант через Россию. максимум 2000 это стоило бы», — пишут пользователи.

Другой вариант проезда:

«100 рублей на автобус с Донецка в Снежное. 150 рублей на такси до места, где границу можно перейти. 600 рублей на такси до Красного луча. 100 рублей на автобус с Красного луча в Луганск», — сообщают участники обсуждения.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» на курорты можно будет проехать только по пропускной системе.