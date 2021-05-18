Общество

В Украину прибыла новая партия вакцины: стали известны подробности

Украина получила 122 тысячи доз вакцины Pfizer

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Украина получила новую партию вакцины от коронавирусной инфекции. В страну прилетала очередная партия вакцин Pfizer против коронавируса.

Самолет с вакцинами приземлился сегодня, 18 мая, в аэропорту «Киев». На его борту находилось 122 тысячи доз вакцины. Это первая партия из четырех запланированных. В общей сложности до 24 мая в Украину должны привезти 473 тысячи доз. Раствор, без которого прививать нельзя, также привезли с первой партией вакцины, хотя сообщалось, что он будет в последнее партии, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эти партии вакцин предназначены для работников сферы образования, работников детсадов, школ, техучилищ. Стоит отметить, что вакцина Pfizer доставляется в специальных боксах с сухим льдом, так как она очень требовательна к условиям хранения. Ее нужно хранить при минус 80 градусах.

Сначала препарат отправят на склад, а потом уже отправят по регионах.

В Украине за последние сутки зафиксировано почти 300 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

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