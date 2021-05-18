В Украине высокие показатели смертности от ковида: данные за 18 мая

Почти 300 летальных случаев за сутки

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В Украине падает количество новых случаев заражения коронавирусной инфекции, однако показатель летальности все еще очень высокий. В стране снова зафиксировано почти 300 новых смертей.

Так за предыдущие в Украине обнаружили 4095 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 999 человек. В тоже время сразу 17 751 пациент выздоровели. Однако было зафиксировано также 285 летальных исходов, пишет УРА-Информ.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук сообщил, что больше всего новых случаев обнаружили в Донецкой (428), Ровенской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Лаборатории за минувшие сутки сделали 61110 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 30693, методом ИФА — 13 378. Также сделали 17039 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине совершили более 9 800 000 ПЦР-тестирования. С начала пандемии в Украине зафиксировали 2160095 случаев коронавируса, из них 1882344 человека выздоровели и 48469 умерли от осложнений.

Ранее мы сообщали, что Степанов может потерять свою должность.