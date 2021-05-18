Общество

В РФ продают прописки для жителей ОРДЛО: стала известна цена вопроса

За прописку на 6 месяцев придется заплатить 50 тысяч рублей

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Россия продолжает массово выдавать паспорта жителям ОРДЛО. Однако без прописки этот документ фактически не дает никаких привилегий, и его некоторые местные жители даже называют «проездным».

Отмечается, что многие жители ОРДЛО стремятся получить материальную помощь от России, в том числе «материнский капитал», когда страна выдает полмиллиона рублей на первого ребенка. Однако с донецкой пропиской эти деньги не получить. Местные жители стараются прописаться у своих родственников в России, если есть такая возможность. Другие же идут другим путем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф.

«На этом построен уже бизнес. В приграничных селах висят объявления, что можно купить прописку. Но это не так и дешево: около 50 тысяч рублей на 6 месяцев», — отмечает одна из местных жительниц.

В тоже время она добавляет, что дополнительной проблемой является то, что перед тем, как получить паспорт РФ, нужно еще обязательно получить «паспорт» «ЛНР» или «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» грядут очередные подорожания.

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