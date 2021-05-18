Очередной трагический рекорд в Индии: страна борется с мутацией коронавируса

263 533 новых заражения SARS-CoV-2 и 4329 летальных исходов

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За последние 24 часа в Индии были обнаружены 263 533 новых заражения SARS-CoV-2 и 4329 летальных исходов, заявило Министерство здравоохранения во вторник, — это антирекорд с момента вспышки вируса в стране. Столкнувшись с драматической ситуацией в области здравоохранения, индийские врачи, прошедшие обучение за границей, просят разрешения на практику в стране.

В настоящее время Индия является страной, наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19. На их долю приходится почти половина всех новых инфекций в мире и треть смертей от пандемии. По мнению экспертов, официальная эпидемиологическая статистика занижена из-за недостаточного количества проведенных тестов. Государственные данные могут быть занижены, особенно для сельских районов, где эпидемия быстро распространяется, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что количество новых случаев инфицирования постепенно снижается в течение последних нескольких дней, уровень смертности все еще остается высоким. Многие эксперты отмечают, что это не обязательно означает, что Индия переживает пик эпидемии, и есть большие опасения по поводу нового, более заразного варианта коронавируса — B.1.617, распространяющегося в этой стране и по всему миру.

В Украине за предыдущие сутки зафиксировали почти 300 летальных исходов.