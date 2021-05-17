«Зачем лишние проблемы»: депутат Госдумы РФ объяснил, почему РФ пока не может присоединить Донбасс

Затулин не откидывает возможность воссоединения ОРДЛО с РФ

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Затулин возмущен заявлениями главного редактора RT Маргариты Симоньян за выдвинутый «лозунг о возвращении ЛДНР в состав РФ». Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает УРА-Информ.



«Что означает, нам сегодня включить Донбасс в состав России или, допустим, признать ДНР и ЛНР? Это означает отрезать пути к Минскому процессу, отрезать всю идеологию стимулирования превращения Украины в федеративное государство», — отметил Затулин.

Отказ от Минских соглашений, по его мнению, интересен только украинской стороне.

«Надо жить и действовать так, как если бы они были частью России. Но сделать этот формальный шаг и признать ЛДНР сейчас, на мой взгляд, означает навредить всем нашим усилиям и подставить Россию. Это может быть поводом к провокации: вы признали, мы начнем военное наступление. При полной поддержке Запада, потому что Запад сошлется на то, что Россия нарушила взятые на себя обязательства. Зачем в этой ситуации, в которой мы находимся, лишнюю проблему на себя навлекать?», — добавил депутат.

При этом, Затулин не откидывает возможность воссоединения ОРДЛО с РФ.

«Вполне возможно, никогда не говори никогда, что Донбасс, и не только Донбасс — придут в Россию. Я за то, чтоб половина Украины до Приднестровья вошла — и выступал за это в 14-ом году. Просто, понимаете, когда-то такая возможность есть, а когда-то она на время закрывается», — подчеркнул Затулин.

Ранее сообщалось, что временно оккупированные территории Донбасса не смогут вернутся в состав Украины, и виновато в этом само правительство государства, так как провело «насильственную украинизацию».