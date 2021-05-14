Общество Происшествия

Врачи убивают людей, лекарств нет: дончане рассказали о скорой помощи в ОРДО

Врачи утверждают, что им даже не выдают лекарства для спасения больных

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Жители временно оккупированных территорий украинского Донецка пожаловались на скорую помощь Кировского района. Об этом жители города пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Дончане уверяют, что доктора приезжают без лекарственных препаратов, а лишь с тетрадкой и ручкой. Помощи от них также не дождаться.

«2 скорых приехали без ничего, да еще и жену послали в аптеку, пока она бегала, муж умер, даже не попрощалась. И это не первый раз, три года назад, точно так же не оказали помощь моему другу, заставили самостоятельно спуститься к машине, он спустился и умер в скорой, парню было 35», — пишет житель ОРДО.

Врачи, как отмечают жители, не проводят специальных мероприятий по реанимации пациентов.

«Тогда жаловались и Захарченко писали, кстати, начали расследование. Но в августе Захарченко убили и дальше спустили на тормозах. Та фельдшер ездит и убивает людей дальше», — отметил пользователь Сети.

Помимо этого, сотрудники медицины утверждают, что им не выдают лекарства для спасения больных.

«Какие медикаменты?! Народ! Очнитесь! Вместо лекарств и аппаратов ЭКГ неотложке выдали планшеты, которые ЯКОБЫ помогают фельдшерам/врачам для отчетности о прибытии, но не оказании 1й МП. Так что за раннее запасайтесь медикаментами, если у вас есть те или иные хронические заболевания», — пишет дончанин.

Ранее сообщалось, что глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал количество погибших людей в результате вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.

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