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В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА начались обыски

В ходе досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением

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Правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

«Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДВР ЧП Украины проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителей Департамента и «связанных» лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера «, — сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудники правоохранительных органов проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением.

«13 мая 2021 на основании постановлений суда в помещениях Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и по месту жительства руководителей Департамента и «связанных» лиц проводятся обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений «, — сообщают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что народному депутату Украины с пророссийской позицией Виктору Медведчуку сообщили о подозрении еще 11 мая. Стоит отметить, что именно с этой даты он находится в статусе подозреваемого. 

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