Правительство Норвегии отказывается от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson

AstraZeneca будет навсегда исключена из программы вакцинирования

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Правительство Норвегии объявило в среду, что отказывается от использования вакцин AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson). Приоритет в плане иммунизации будет отдан младшей возрастной группе.

— Мы решили, что AstraZeneca будет навсегда исключена из нашей программы. Между тем, вакцина Johnson & Johnson будет отправлена ​​на хранение и будет использоваться в случае серьезной эпидемии, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, пишет УРА-Информ.

Правительство объявило, что возрастные группы 18-24 и 40-44 будут вакцинированы одновременно перед людьми в возрасте 25-39 лет, которые окажутся в очереди. Как пояснил Сольберг, «инфекция COVID-19 чаще встречается у молодых людей, а люди старше 40 лет имеют больший риск серьезно заболеть».

Также было объявлено о передаче на 60 процентов больше вакцин для муниципалитетов с более сложной эпидемической ситуацией. Это произойдет за счет других мест, где инфекции немногочисленны и редки.

В понедельник назначенный правительством комитет экспертов опубликовал заключение, в котором не рекомендуется использовать векторные вакцины от компаний AstraZeneca и Janssen (J&J).

11 марта правительство Норвегии приостановило вакцинацию AstraZeneca после сообщений о тромбах у вакцинированных людей. К настоящему времени они произошли у шести человек, четверо из них скончались.

Напомним, что в Украине за предыдущие сутки от ковида умерло почти 350 человек.