Россия может напасть в любой момент: в Минобороны сделали заявление

Украина всегда готова оказать соответствующий отпор

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Министерство обороны Украины заявило, что на временно оккупированных территориях Донбасса ожидается обострения ситуации в любой момент. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран после выступления на форуме «Украина 30», передает УРА-Информ.

Украина, как отметил министр, всегда готова оказать соответствующий отпор.

«Относительно возможного обострения осенью. Если я буду рассчитывать на то, что только осенью может быть обострение — я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем обострения в любой момент. Мы всегда готовы оказать соответствующий отпор», — отметил Таран.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.