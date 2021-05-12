Общество

Россия может напасть в любой момент: в Минобороны сделали заявление

Украина всегда готова оказать соответствующий отпор

Время чтения: 33 Секунд

Министерство обороны Украины заявило, что на временно оккупированных территориях Донбасса ожидается обострения ситуации в любой момент. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран после выступления на форуме «Украина 30», передает УРА-Информ.

Украина, как отметил министр, всегда готова оказать соответствующий отпор.

«Относительно возможного обострения осенью. Если я буду рассчитывать на то, что только осенью может быть обострение — я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем обострения в любой момент. Мы всегда готовы оказать соответствующий отпор», — отметил Таран.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Донбасс пострадал от войны из-за аннексии Крыма, — депутат РФ

Дончане гневно восприняли эти слова

В «ДНР» приедет новая российская вакцина: названы сроки

Вакцина будет в конце мая-начале июня

«Если бы не Россия, войны бы не было»: дончане рассказали, зачем ОРДЛО нужны РФ

Если бы РФ не провела «референдумы» на территориях Донбасса, никаких военных действий не было бы

Несовершеннолетних жителей ОРДЛО судят за участие в войне, — замгенпрокурора

В Украине уже осудили 54 несовершеннолетних гражданина

Медведчук прибыл к Генпрокурору

У Офиса генпрокурора Украины Виктор Медведчук заявил, что не читал свое подозрение

В Индии четверть миллиона смертей от COVID-19: ситуация катастрофическая

Общее число инфекций в Индии достигло 23,3 миллиона

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap