Несовершеннолетних жителей ОРДЛО судят за участие в войне, — замгенпрокурора

В Украине уже осудили 54 несовершеннолетних гражданина

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Представители НВФ активно применяют практику вербовки и привлечения несовершеннолетних жителей ОРДЛО для участия в боевых действиях на линии соприкосновения против Украины. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает УРА-Информ.

В Украине, как он отметил, уже осудили 54 несовершеннолетних гражданина за участие в рядах боевиков.

«Россия через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и „русского мира“, в их несформированные детские головы закладывается ненависть к Украине», — отметил Мамедов.

Помимо этого, правоохранителями уже были установлены два организатора данных преступлений.

«У нас есть информация, что за весь период вооруженного конфликта осуждено 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НВФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014—2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано», — добавил Мамедов.

Также известно, что в материалах, переданных в Международный уголовный суд, содержатся факты о проведении с детьми занятий по тактике и стратегии военных действий.

«Детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения — автомат Калашникова, ручные гранаты», — подчеркнул Мамедов.

Ранее сообщалось, что жители ОРДЛО, которые сумели сделать российские паспорта, жалуются на документ. В социальных сетях они пишут о том, что во многих реестрах и других данных что эти документы считаются недействительными.