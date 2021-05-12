«Если бы не Россия, войны бы не было»: дончане рассказали, зачем ОРДЛО нужны РФ

Если бы РФ не провела «референдумы» на территориях Донбасса, никаких военных действий не было бы

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Жители временно оккупированных территорий восточной Украины напрямую обвинили правительство Российской Федерации в развязывании войны на Донбассе. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Если бы РФ не провела «референдумы» на территориях Донбасса, никаких военных действий не было бы.

«Не провела бы Россия здесь референдумы, не отправляла бы и Украина сюда войска. Соответственно, и войны бы не было», — отмечают дончане.

Россия продолжила свою агрессию, даже после того, как большая часть жителей проголосовала за создание ОРДЛО.

«И за это Донбасс так люто отблагодарила мать Россия», — добавил пользователь.

Все события 2014 года были организованы только по инициативе правительства РФ.

«Референдум на Донбассе провели по указке России, а не из-за того, что кто-то там в Киеве скакал. Сказала бы Россия — никаких референдумов — и их бы не было!» — отмечают жители Донбасса.

Даже сторонники «ДНР» обвиняют Российскую Федерацию в агрессии.

«Забрали бы Донбасс, и никто бы здесь никого не убивал. Все ведь было в ваших руках. А то допустили кровопролитие, а теперь озабоченность выражают при каждом удобном случае. Лицемеры», — сообщают дончане.

Жители ОРДЛО считают, что целью РФ является разграбление Донецкого региона.

«В реальности война идет семь лет, намека на ее окончание не видно. Регион отдан в руки московской шв*ли, которая кроме грабежа делать тут НИЧЕГО НЕ СОБИРАЕТСЯ! Н И Ч Е Г О! Уничтожение экономического потенциала Донбасса — главная цель! Другого обьяснения присутствия в „ДНР“ таких „фирм“, как ВТС, я просто не вижу», — возмущены дончане.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью российским СМИ заявил, что ООН, в ближайшее время вряд ли договорятся о введении своих миротворцев на временно оккупированный Донбасс.