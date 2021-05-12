Дончане гневно восприняли эти слова

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В Госдуме Российской Федерации открыто признали, что временно временно оккупированные территории ОРДЛО приняли на себя «предназначенные крымчанам пули». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает УРА-Информ.

Нужно добиться «признания» ОРДЛО «на мировом уровне», как считает депутат.

«В этом смысле Крым мало чем отличается от „ЛНР“ и „ДНР“», — отметил он.

Козенко считает, что оккупированные территории украинского Донбасса и Крым ждет некое «общее будущее».

«Именно это чувство долга перед теми людьми, которые находятся на передовой „русского мира“, и стало причиной решения об учреждении в Крыму „интеграционного комитета“ „Россия — Донбасс“, большинство побратимских связей сегодня именно между городами и районами Крыма, „ДНР“ и „ЛНР“», — подчеркнул Козенко.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий восточной Украины напрямую обвинили правительство Российской Федерации в развязывании войны на Донбассе.