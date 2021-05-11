Выборы в Госдуму 2021: в РФ «разрешили» жителям ОРДЛО голосовать

Паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий
Жители временно оккупированных территорий Украины, которые получили паспорта РФ, смогут принять участие в выборах депутатов в Госдуму России. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает УРА-Информ.
«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах», — подчеркнул Турчак.
Известно, что паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий.
«Они примут участие в выборах в Госдуму», — считает Турчак.
Ранее сообщалось, что в ОРДО отправился очередной высокопоставленный российский чиновник. Так «ДНР» посетил секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.