Общество

Выборы в Госдуму 2021: в РФ «разрешили» жителям ОРДЛО голосовать

Паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий

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Жители временно оккупированных территорий Украины, которые получили паспорта РФ, смогут принять участие в выборах депутатов в Госдуму России. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает УРА-Информ.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах», — подчеркнул Турчак.

Известно, что паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий.

«Они примут участие в выборах в Госдуму», — считает Турчак.

Ранее сообщалось, что в ОРДО отправился очередной высокопоставленный российский чиновник. Так «ДНР» посетил секретарь генсовета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

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