Общество

Украина ждет четвертую волну коронавируса: что известно

Максим Степанов о ситуации с ковидом

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Совсем недавно украинские власти сообщили о том, что Украина сумела пройти третью волну коронавируса и ситуация с пандемией в стране стабилизировалась. В тоже время украинцам пока рано расслабляться.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине вполне реальная четвертая волна коронавирусной инфекции и Минздрав уже готовится к ней, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий», — отметил Степанов.

В тоже время эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила, что в Украине четвертая волна коронавируса может начаться осенью.

Ранее мы сообщали, что вчера, десятого мая, в Украине был официальный выходной, поэтому было сделано небольшое количество тестов на коронавирус в сравнении, как это делают в рабочие дни. Так за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 2208 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника. 8617 пациентов выздоровели, а 119 — умерли от осложнений. Госпитализировали за последние 1084 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

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