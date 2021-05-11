Медведчук должен был получить подозрение еще 9 мая: стали известны новые подробности

10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая

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Следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу с пророссийской позицией Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая. Об этом пишет УРА-Информ, ссылаясь на высокопоставленные источники «Украинской правды» в правоохранительных органах.

«9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать «картинку». Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая», — заверил источник УП.

При этом, по состоянию на 17:30 вторника сотрудникам правоохранительных органов не было известно о точном местонахождении Медведчука.

Ранее сообщалось, что пророссийская партия ОПЗЖ сделала официальное заявление по сегодняшним обыскам СБУ, которые проходят в помещениях, связанных с Виктором Медведчуком, и подписанным подозрениям Медведчуку и Тарасу Козаку от генпрокурора Ирины Венедиктовой.