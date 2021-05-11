Общество

Медведчук должен был получить подозрение еще 9 мая: стали известны новые подробности

10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая

Время чтения: 40 Секунд

Следователи СБУ должны были вручить подозрение нардепу с пророссийской позицией Виктору Медведчуку о государственной измене еще 9 мая. Об этом пишет УРА-Информ, ссылаясь на высокопоставленные источники «Украинской правды» в правоохранительных органах.

«9-го он вернулся в Украину на самолете, несколько раз он менял дату вылета. После прилета его машину по дороге из аэропорта остановить не удалось. Затем он пошел на митинг, и следователи решили не создавать «картинку». Поскольку 10 мая не работали суды, весь процесс начался 11 мая», — заверил источник УП.

При этом, по состоянию на 17:30 вторника сотрудникам правоохранительных органов не было известно о точном местонахождении Медведчука.

Ранее сообщалось, что пророссийская партия ОПЗЖ сделала официальное заявление по сегодняшним обыскам СБУ, которые проходят в помещениях, связанных с Виктором Медведчуком, и подписанным подозрениям Медведчуку и Тарасу Козаку от генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В ОПЗЖ грозятся ответить на обыски у Медведчука

У Медведчука 9 мая назвали поворотной точкой

«Прокурорка и психологиня»: Суд подтвердил новое украинское правописание

Апелляция Кабинета министров по этому делу полностью удовлетворена

Миротворцев ООН введут на Донбасс: генсек назвал дату

ООН выступает за сохранение «нормандского формата»

Россия может закрыть границы с ОРДЛО: Пушилин назвал причины

Очередная партия российской вакцины от коронавируса будет доставлена на временно неподконтрольные украинскому правительству территории

Медведчуку и Козаку предъявлены обвинение в госизмене

Политикам были предъявлены обвинение в государственной измене и похищении национальных ресурсов в Крыму

Выборы в Госдуму 2021: в РФ «разрешили» жителям ОРДЛО голосовать

Паспорта РФ в ОРДЛО получили более 500 тыс. жителей оккупированных территорий

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap