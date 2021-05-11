Кто получит бесплатно квартиры в ОРДО: новая информация

Квартиры заберут у переселенцев

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Переселенце из Донбасса всколыхнула новость о том, что жилплощадь людей, которые выехали за пределы ОРДО, будут отбирать и отдавать нуждающимся, в частности – боевикам «ДНР».

Если год жилье пустует, а хозяева не платят за коммунальные услуги, то недвижимость переходит в собственность «ДНР», а затем дается месяц чтоб вернуть ее бесплатно, а потом год – чтоб вернуть за деньги. При нынешних условиях пересечения единственного КПП и закрытых границах – тем, кто бросил имущество в «ДНР», можно попрощаться со своей недвижимостью, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

В тоже время отмечается, что обычные боевики вряд ли получат квартиры в ОРДО.

«Есть куча препятствий в виде бюрократии – справок, форма которых неясна. В среде военнослужащих, многие из которых хотят получить жилье для своей семьи, говорят, что простому человеку получить квартиру практически нереально – нужно решать вопрос коррупционными путями. А те показательные выдачи ключей на камеры телеканалов, которые время от времени показывают по телевизору – обычный политический пиар», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО передали Украине списки для взаимного обмена пленными.