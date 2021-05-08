Общество

В Украине не падает уровень заболеваний COVID-19, несмотря на выход из «красной» зоны

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве

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На территории Украины за прошедшие сутки в Украине подтверждено еще 8 710 новых случаев заражения пневмонией нового поколения. Известно, что заболели 374 ребенка и 193 сотрудника медицинской сферы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Сообщается, что за последний день в медучреждения было доставлено 2 544 человек. Скончалось 370 граждан страны. Выздоровели за последний день 19 408 человек.

Стоит отметить, что за все время пандемии на территории украинского государства заразились 2 114 138 граждан, из них 1 750 570 выздоровели, а 46 200 умерли.

Ранее сообщалось, что литовская компания Northway Biotech, заявила об изобретении лекарства от пневмонии нового вида совместно со швейцарскими коллегами.

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