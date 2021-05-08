День победы: в ОРДЛО будут пугать Украину новым вооружением

«Власти» ОРДО пытаются показать Украине, что способны на самостоятельную агрессию

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Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях украинского Донбасса на военном параде, который состоится завтра в честь праздника победы, планируют продемонстрировать новые образцы вооружений. Об этом рассказал Сергей Гармаш в интервью сайту Obozrevatel, передает УРА-Информ.

«Замечено участие четырех плавающих транспортеров. Не знаю, с намеком на что — форсирование Днепра или штурм Мариуполя», — сообщил Гармаш.

Таким способом, как считает представитель в ТКГ, «власти» ОРДО пытаются показать Украине, что способны на самостоятельную агрессию.

«Но думаю, что на это они не способны, в том числе на расширение границ „республик“ до границ Луганской и Донецкой областей. Это возможно только при активной российской помощи. А Россия, я уверен, на это сейчас не пойдет», — добавил Гармаш.

Также он считает, что такие действия боевиков лишь элемент психологического давления на Украину.

«Эскалация на фронте продолжается. И это продолжение той же акции по давлению на Украину и США, которое Россия оказывала еще совсем недавно присутствием своих войск на наших границах. После решительной международной реакции Москва отдала приказ об отводе войск. Но пока не состоится встреча Путина и Байдена, Россия будет отводить их очень медленно, чтоб использовать этот инструмент военного шантажа и военного давления и на нас, и на Байдена», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что первый президент украинского государства, а также глава украинской делегации в Тресторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинские политики поддерживают то, что в Российской Федерации придумывают об Украине.