Спасение близко: компания Northway Biotech объявила о создании лекарства от COVID-19

Уровень эффективности препарата от нового вида коронавируса станет ясен уже в этом году

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Литовская компания Northway Biotech, заявила об изобретении лекарства от пневмонии нового вида совместно со швейцарскими коллегами. Об этом пишет УРА-Информ, ссылаясь на The Baltic Times.

«Мы передали их швейцарцам для клинических исследований. В ответ на вопрос о том, созданы ли в Литве лекарства против коронавируса, могу сказать, что да, доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования», — отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумелис.

Также он отметил, что уровень эффективности препарата от нового вида коронавируса станет ясен уже в этом году.

Помимо этого, компания начинает разработку еще одного лекарства от пневмонии нового типа COVID-19.

«Также начнем с нуля делать это с другой американской компанией», — добавил он.

При этом, созданные в литовских лабораториях лекарства против коронавирусной инфекции нового типа могут стать первыми в мире.

«На данный момент нет лекарств против коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не привиты и заразитесь, вам будет, чем лечиться», — сказал Бумелис.

Ранее сообщалось, что Украина сумела победить третью волну коронавирусной инфекции и ситуация с пандемией в стране в целом улучшается. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.