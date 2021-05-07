Общество

Очередные потери на Донбассе: два бойца ВСУ погибли

Еще один военный получил тяжелое ранение

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Прошедшие сутки на Донбассе, шестого мая, принесли очередные потери. В зоне ООС на Донбассе в результате обстрела погибли двое украинских военнослужащих, еще один получил тяжелые ранения.

Один украинский военнослужащий погиб под Новотроицким. Второй украинский военный в том же районе получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Позже стало известно, что в зоне проведения ООС погиб боец 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Снайпер попал в прибор ночного видения украинского бойца.

Также стала известна причина гибели второго украинского военного. Второй боец погиб в результате обстрела из РПГ и стрелкового оружия. Воину было 37 лет, у него остались жена и двое детей.

В штабе ООС также сообщили, что ВСУ были вынуждены открывать ответный огонь. О действиях незаконных вооруженных формирований украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее мы сообщали, что 22 апреля в зоне ООС погиб военный ВСУ.

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