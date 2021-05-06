«Цена, которую должен заплатить Путин за воду – это освобождение Крыма», — Джемилев

В Кремле не раз заявляли, что тема территориальной принадлежности Крыма закрыта

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Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что единственным выходом снятия водной блокады с аннексированного Россией Крыма является возвращения полуострова украинскому государству. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «Обозреватель».

«Максимальная цена, которую должен заплатить Путин за воду – это освобождение Крыма. Больше ничего», – сказал он.

Варианты, что предлагает Российская власть, по мнению Джемилева, являются исключительно декларативными.

«Добычу пресной воды со дна Азовского моря анонсировал Путин. Потом Аксенов сказал, что пока нет научного обоснования, что там достаточно воды, что проводить исследования очень дорого. Несколько месяцев назад они собирались отказаться от этой идеи. И вот снова заговорили. Видимо, просто жителям время от времени надо подавать какую-то надежду», – подчеркнул Джемилев.

Проблема водоснобжения на территории полуострова связанна с нерациональным использованием имеющихся запасов.

«Россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около полумиллиона человек. Сейчас выкопали десятки новых артезианских колодцев. Из-за активной эксплуатации в них начинает поступать уже не питьевая вода. Тогда эти колодцы закрывают и начинают копать в другом месте. И так по всему Крыму», – добавил Джемилев.

Ранее сообщалось, что «правительство» Крыма направило в Следственный комитет Российской Федерации и ФСБ ходатайство о возбуждении уголовных дел против украинских политиков.