Новые требования к пенсионерам в ОРДО: что нужно знать

Нужно будет указывать, получает ли пенсионер украинскую пенсию

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Изменятся некоторые правила для пенсионеров, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области. Теперь у таких местных жителей будет требоваться подтвердить, что они не получают украинскую пенсию.

Когда пенсионеры получают выплаты от «местных властей», у них начали спрашивать, получают ли те также украинскую пенсию. Такое новшество появилось только в апреле, отмечают местные жители в социальных сетях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В апреле при оформлении пенсии потребовали письменно подтвердить, что не получаешь пенсию в Украине», — написал один из местных жителей.

В тоже время некоторые местные жители отмечают, что такая мера якобы действовала и ранее. При этом, пенсионеры могут не признаваться, что получают украинскую пенсию, нужно только написать, что такую пенсию они не получают. «ДНР» таких проверок не проводит.

«Просто пишешь: „не получаю пенсию в другом месте“ и ставишь подпись. Все равно никто не проверяет», — отмечают пользователи.

Участники дискуссии считаю, что «власти» ОРДО боятся, что в «ДНР» будут приезжать переселенцы, чтобы специально оформить себе дополнительные пенсии.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО будут принудительно вакцинировать местных жителей.