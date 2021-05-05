Новые требования к пенсионерам в ОРДО: что нужно знать

Нужно будет указывать, получает ли пенсионер украинскую пенсию
Изменятся некоторые правила для пенсионеров, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области. Теперь у таких местных жителей будет требоваться подтвердить, что они не получают украинскую пенсию.
Когда пенсионеры получают выплаты от «местных властей», у них начали спрашивать, получают ли те также украинскую пенсию. Такое новшество появилось только в апреле, отмечают местные жители в социальных сетях, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
«В апреле при оформлении пенсии потребовали письменно подтвердить, что не получаешь пенсию в Украине», — написал один из местных жителей.
В тоже время некоторые местные жители отмечают, что такая мера якобы действовала и ранее. При этом, пенсионеры могут не признаваться, что получают украинскую пенсию, нужно только написать, что такую пенсию они не получают. «ДНР» таких проверок не проводит.
«Просто пишешь: „не получаю пенсию в другом месте“ и ставишь подпись. Все равно никто не проверяет», — отмечают пользователи.
Участники дискуссии считаю, что «власти» ОРДО боятся, что в «ДНР» будут приезжать переселенцы, чтобы специально оформить себе дополнительные пенсии.
Ранее мы сообщали, что в ОРДО будут принудительно вакцинировать местных жителей.