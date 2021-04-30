Общество

В ОРДО отправили старые автобусы из РФ: новая гуманитарная помощь

Автобусы из Санкт-Петербурга

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В Алчевске, который временно не подконтролен украинскому правительству, была замечена гуманитарная помощь в виде подержанных городских автобусов из Санкт-Петербурга, которые были произведены в 2007 году.

В РФ уже посчитали, что для их страны машины уже отработали свой ресурс. Эти автобусы, которые перестали ездить по маршрутам в Санкт-Петербурге еще в июле 2020, заменят немногочисленные алчевские троллейбусы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Специалисты транспортной сферы предупреждают, что с запуском гуманитарных автобусов на маршруты будут проблемы. Во-первых, машины нужно перевести на дизельное топливо. Во-вторых, власти должны провести хотя бы ямочный ремонт дорог, по которым будут ходить эти машины. Иначе низкопольным автобусам, не рассчитанным на преодоление препятствий, быстро придет конец», — пишет источник.

Местные жители рады такому новшеству, так как считают, что автобусы заставят потесниться обнаглевших частников, и у пассажиров будет выбор на чем ехать.

Ранее мы сообщали, что  в ОРДЛО детям без «паспорта» «ДНР» могут не выдать документы об образовании.

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