Обычно в ОРЛО на улицах с 23:00 до 04:00 действует «комендантский час»

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Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что действие режима «комендантского часа» с первого по 13 мая отменено. Об этом пишут подконтрольные ОРЛО СМИ, передает УРА-Информ.

«Для обеспечения проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, Дня Победы, дня ОРЛО, постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории республики с 23:00 1 мая до 04:00 13 мая. Ввести в действие режим комендантского часа на территории ОРЛО с 23:00 13 мая», — отметил Пасечник.

Стоит напомнить, что в ОРЛО на улицах с 23:00 до 04:00 действует «комендантский час».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.