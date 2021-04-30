ФСБ задержала известного адвоката: он защищал российских оппозиционеров

Обыски проходят в офисе «Команды 29»

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Сотрудниками ФСБ России был задержан адвокат Иван Павлов. Адвокат был задержан в рамках уголовного производства по факту разглашения данных следствия. Павлов защищает, в частности, последователей Алексея Навального.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ провели обыск в номере гостиницы, в которой остановился Павлов в Москве. Также проходят обыски в квартире Павлова в Санкт-Петербурге и в квартирах людей, связанных с группой правозащитников «Команда 29», которую возглавляет Павлов, и в офисе «Команды 29», пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Павлов — защитник обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова. В пятницу в московском суде ожидается рассмотрение ходатайства следователей о продлении срока содержания под стражей Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово». Павлов защищал многих других людей, обвиненных в разглашении государственной тайны, государственной измене или шпионаже. Он также представляет интересы Фонда противодействия коррупции (ФБК), основанного Навальным.

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