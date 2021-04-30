Общество

ФСБ задержала известного адвоката: он защищал российских оппозиционеров

Обыски проходят в офисе «Команды 29»

Время чтения: 44 Секунд

Сотрудниками ФСБ России был задержан адвокат Иван Павлов. Адвокат был задержан в рамках уголовного производства по факту разглашения данных следствия. Павлов защищает, в частности, последователей Алексея Навального.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ провели обыск в номере гостиницы, в которой остановился Павлов в Москве. Также проходят обыски в квартире Павлова в Санкт-Петербурге и в квартирах людей, связанных с группой правозащитников «Команда 29», которую возглавляет Павлов, и в офисе «Команды 29», пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Павлов — защитник обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова. В пятницу в московском суде ожидается рассмотрение ходатайства следователей о продлении срока содержания под стражей Сафронова, который находится в СИЗО «Лефортово». Павлов защищал многих других людей, обвиненных в разглашении государственной тайны, государственной измене или шпионаже. Он также представляет интересы Фонда противодействия коррупции (ФБК), основанного Навальным.

Ранее мы сообщали, что Россия будет слушать только одно государство, Кравчук рассказал какое.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В ОРДО будут принудительно вакцинировать местных жителей: что задумали «власти»

Могут уволить даже с работы

Годовщины начала ООС: в Минобороны сделали заявление

4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны

Самый длинный подвесной мост в мире открыли в Португалии (ФОТО)

Мост имеет высоту 175 м и ширину 1,2 м

«Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков: названы имена

В списке есть пятый и шестой президенты Украины

Пандемия COVID-19: число заражений в мире превысило 150 миллионов

по всему земному шару зафиксировано уже 150 530 783 случаев

Россия будет слушать только одно государство: Кравчук рассказал какое

Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap