Жертвами COVID-19 в Украине стали почти 45 тыс. человек

Всего с начала пандемии на территории Украины обнаружили 2 059 465 случаев COVID-19

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За прошедший день на территории Украины подтвердили еще 11 627 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что было госпитализировано 3096 граждан страны. За прошедшие сутки скончалось 387 человек, а выздоровели 18 442 украинцев.

При этом, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусной пневмонией зафиксировано в Харьковской области (+1203), Киеве (+940), Донецкой области (+809), Львовской области (+667).

Всего с начала пандемии на территории Украины обнаружили 2 059 465 случаев COVID-19, погибло 43 778 человек. Побороли недуг 1 635 333 жителей страны.

Ранее сообщалось, что уже в мае на территорию украинского государства должны поставить еще почти миллион доз препарата от коронавирусной инфекции нового типа компании Pfizer.