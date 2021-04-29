Перемирия не будет: стали известны подробности встречи ТКГ по Донбассу

Перемирия не будет

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В среду, 28 апреля, представители ТКГ не смогли договориться о режиме перемирия на временно оккупированном Донбассе. Встреча длилась пять часов. Об этом РБК-Украина рассказал украинский журналист, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает УРА-Информ.

Во вчерашних переговорах участие представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова фактически заблокировала этот процесс», — отметил Гармаш.

Также он заявил о том, что перемирия не будет.

«В результате — соблюдение режима „тишины“, которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение», — добавил Гармаш.

Ранее сообщалось, что российская сторона в ТКГ всеми силами пытается выбросить переселенцев из переговоров в контактной группе по Донбассу. Для этого РФ подключает к работе «экспертов» из ОРДЛО.