Положительная динамика: в Украине за сутки от COVID-19 выздоровело в два раза больше людей, чем заразилось

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 2 047 838 человек

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На территории Украины за прошедший день лабораторно подтвердили еще 9590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения. Об этом сообщается в данных СНБО, передает УРА-Информ.

Также известно, что за прошедший день от пневмонии нового типа скончался 441 пациент, при этом, 20 062 граждан страны выздоровели.

Стоит отметить, что наибольшее число новых случаев заражения подтверждено в Киеве (+1070), Донецкой области (+811), Харьковской области (+818), Львовской области (+530), Одесской области (+522).

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 2 047 838 человек, погибло 43 391 граждан страны, а вылечилось 1 616 891 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании уже привито 25% взрослого населения страны. Стоит отметить, что такое количество граждан привито двумя дозами препарата.