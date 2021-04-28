«Нам не о чем говорить с Москвой»: Порошенко назвал «красные линии» для Зеленского

Он предостерег действующего главу государства от встречи с российским президентом

Время чтения: 1 Мин. , 44 Секунд

Пятый президент Украины, а также лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко озвучил пять «красных линий» для действующего главы украинского государства Владимира Зеленского в процессе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности», передает УРА-Информ.

«Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины — это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным», — отмечается в сообщении.

Второй красной линией бывший президент назвал недопустимость уступок в вопросе национальной идентичности.

«Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей», — добавил Порошенко.

Также он заявил, что в вопросе Крыма не может быть компромиссных решений, тем более в вопросе поставок воды.

«Пятая красная линия. Никаких прощений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 Зеленский не подал ни одного нового иска», — добавил Порошенко.

Также он предостерег действующего главу государства от встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Кремль сегодня в очередной раз подчеркнул, что Путин не хочет обсуждать с Зеленским Донбасс, но у нас других вопросов к России не существует. Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении. Навыки „конкурса капитанов“, Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переигрывает КВН», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось. что 27 апреля шестой глава украинского государства Владимир Зеленский посетил Херсонскую область рабочей поездкой. Во время поездки президент Украины побывал на передовых позициях военных Украины на административной границе с аннексированным Россией Крымом.