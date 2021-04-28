Общество Политика

«Мы сильно мешаем России», — украинская сторона о переговорах в ТКГ

Позиция Украины остается неизменной

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Российская сторона в ТКГ всеми силами пытается выбросить переселенцев из переговоров в контактной группе по Донбассу. Для этого РФ подключает к работе «экспертов» из ОРДЛО. Об этом заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ, украинский журналист Сергей Гармаш, пишет УРА-Информ.

Во вторник, российская сторона предложила вернуть «полномочных представителей» ОРДЛО в прежнем составе.

«То есть, цель — вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев. Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом — весь смысл Минска», — добавил Гармаш.

Позиция Украины, как отметил журналист, остается неизменной. Для Украины присутствие «экспертов» от «ЛДНР» означает выход из переговорной комнаты.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что шестой президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком. Исходя из этого, ему не разрешат договориться с лидерами «ЛДНР».

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