«Мы и сейчас еще территория Украины»: «власти ЛНР» обратились к Зеленскому

Пасечник обратился к Зеленскому

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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что шестой президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным политиком. Исходя из этого, ему не разрешат договориться с лидерами «ЛДНР». Об этом пишет УРА-Информ.

«Не хочет Зеленский со мной общаться, но ему и не разрешат со мной общаться, потому что он не самостоятельный человек», — отметил Пасечник.

Помимо этого, «лидер ЛНР» считает, что если бы гарант украинской Конституции действительно заботился об украинцах, то не отказался от вакцины российского производства от пневмонии нового типа Sputnik V.

Также Пасечник обратился к Зеленскому, и призвал его встретиться «ради мира на Донбассе».

«Тебе предложили, давай встретимся. В конце концов, конфликт между той частью Украины и этой частью бывшей Украины, хотя де-факто мы и сейчас по Минску еще территория Украины. Приедь, с нами беседуй, ведь между нами же противостояние, зачем ты втягиваешь сюда Российскую Федерацию?. Давайте начнем с малого, давайте прекратим войну, прекратим стрелять, чтобы не было разговоров о том, что есть у нас прифронтовые районы, а будут просто приграничные районы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, а также лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко озвучил пять «красных линий» для действующего главы украинского государства Владимира Зеленского в процессе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса.