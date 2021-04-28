Когда и сколько доз вакцины Pfizer получит Украина: в Минздраве дали ответ

До 500 тысяч доз препарата Украина должна получить в мае

Время чтения: 37 Секунд

Уже мае на территорию украинского государства должны поставить еще почти миллион доз препарата от коронавирусной инфекции нового типа компании Pfizer. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра здравоохранения Максима Степанова.

Также известно, что ожидаются поставки из двух источников. Стоит отметить, что 473 тысячи доз вакцины от пневмонии нового типа Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

«Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая», — отметил Степанов.

Известно, что еще до 500 тысяч доз препарата Украина должна получить в мае.

«Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения завершили всего лишь девять человек.