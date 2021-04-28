Борьба с COVID продолжается: за сутки в Украине привили почти 20 тыс. человек

В лист ожидания препарата от COVID-19 записались 498 890 граждан

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения завершили всего лишь девять человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

Однако, на территории Украины за последние сутки первую дозу препарат от пневмонии нового типа получили 19 590 человек. Стоит отметить, что с начала прививочной кампании на территории государства было вакцинировано 558 716 человек.

Известно, что в лист ожидания препарата от COVID-19 записались 498 890 граждан Украины.

Наибольшее количество прививок от коронавируса новго типа было сделано во Львовской области. Тут привили 2 535 человек. Тогда как наименьшее количество прививок было поставлено в Кировоградской области, всего 92 вакцины.

Ранее сообщалось. что на территории Украины за прошедший день лабораторно подтвердили еще 9590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения.