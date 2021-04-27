В Украине началась вакцинация второй дозой: прививают AstraZeneca

С начала кампании вакцинации прививку первой дозой получили 539 124 украинцев

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Граждан Украины начали прививать от коронавирусной инфекции нового поколения второй дозой вакцины AstraZeneca. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова.

Он отметил, что за прошедшие сутки, четверо граждан страны в Запорожской области уже получили вторую дозу препарата. При этом, вторую дозу вакцины от пневмонии нового типа получили уже 9 украинцев. При этом, двое из них получили одну дозу вакцины за границей. Трое человек были повторно привиты 8 апреля.

За прошедший день препарат получили 11 100 человек. 11 096 были привиты первой дозой дозой препарата. Стоит отметить, что вакцину Pfizer получили 3588 граждан страны, а Sinovac — 5602, в то время, как AstraZeneca поставили 1896 гражданам.

При этом, с начала кампании вакцинации прививку первой дозой получили 539 124 украинцев.

Ранее сообщалось, что На территории Украины за прошедший день официально подтвердили 7915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, выздоровел 17 391 пациент.