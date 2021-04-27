Общество

В Британии уже 25% взрослого населения получили обе дозы вакцины от COVID-19

Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины

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В Великобритании уже привито 25% взрослого населения страны. Стоит отметить, что такое количество граждан привито двумя дозами препарата. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на объявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране», — заявил Джонсон. 

Также он призвал местное население приходить на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что граждан Украины начали прививать от коронавирусной инфекции нового поколения второй дозой вакцины AstraZeneca.

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