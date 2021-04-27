Общество

Пандемия COVID-19: в Украине удерживается низкий уровень новых заражений

Больше всего заражений выявили в Киеве

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На территории Украины за прошедший день официально подтвердили 7915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, выздоровел 17 391 пациент. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УРА-Информ.

За вчерашние сутки коронавирусную пневмонию подтвердили у 336 детей и 202 медработников. В медицинские учреждения было доставлено 1650 человек, погибло 432 граждан страны.

Стоит отметить, что было проведено 72 239 тестирований. Из них методом ПЦР протестировали 35 761 граждан, методом ИФА — 15 133, при этом, было проведено 21 345 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

На территории украинского государства с начала пандемии заразились 2 млн 38 тысяч 248 человек. При этом, побороли недуг 1 млн 596 тысяч 829 граждан, скончалось — 42 950 человек.

Ранее сообщалось. что Киев станет следующим регионом государства, который выведут из «красной» зоны. 

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