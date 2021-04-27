Общество

Отказ Зеленского от Минского формата: Пушилин говорит о начале войны

«Главы республики» видят непонимание украинским президентом процесса переговоров

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Призыв шестого главы Украины Владимира Зеленского кардинально реформировать Минский формат, или же, вовсе, отказаться от него может привести к возобновлению полномасштабных военных действий на территориях временно оккупированного Донбасса. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

В заявлениях Зеленского «главы республики», как отметил Пушилин, видят непонимание украинским президентом процесса переговоров.

«Пока эти заявления абсурдны. Или же их можно расценивать по-другому, что Зеленский официально выходит из Минских соглашений. Что за этим последует? Война. Более того, определенные отголоски мы видим сейчас на линии соприкосновения. Это все может быть взаимосвязано», — добавил он.

Ранее сообщалось, что со второго апреля этого года закрыты все таможенные посты между «ЛНР» и «ДНР», кроме одного. На данный момент причина закрытия, как и срок, на который закрыли три поста, непонятны.

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