«Нужно выводить экономику из тени»: в ВР рассказали о повышении пенсий

Пенсионный фонд остается дефицитным

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Общая сумма пенсионных выплат в марте текущего года составила 42,8 млрд грн. Отмечается, что это на 20% выше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, размер средней пенсионной выплаты в первом квартале 2021 вырос на 17,5%, до 3724 грн. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УРА-Информ.

«В прошлом месяце была проведена индексация пенсий. Размер пенсии в среднем повысился на 308 грн, минимальное повышение составило 100 грн. Повышенную пенсию получили около 8 млн человек. Кроме этого, с 1 апреля в Украине начата индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая коснется около 400-600 тысяч человек», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что на этой неделе депутаты ВРУ рассмотрят законопроект №4555 об увеличении пенсионных выплат для 39 481 пенсионеров, которые были задействованы при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Конечно, этого мало, однако, мы все должны понимать, что пенсионный фонд остается дефицитным и не сможет сразу профинансировать те выплаты, о которых мечтают украинские пенсионеры. Поэтому мы продолжаем работать над укреплением экономики и выведением ее из тени», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинское государство якобы задолжало пенсионерам ОРДЛО 130 миллиардов гривен.