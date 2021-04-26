Общество Политика

Законопроект о местном референдуме: документ направят в Венецианскую комиссию

В ВРУ была создана Рабочая группа по разработке проектов законов

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Верховная Рада Украины планирует направить законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию для того, чтобы получить заключение. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает УРА-Информ.

“Завершилось всеукраинское обсуждение законопроекта о местном самоуправлении, он сейчас находится на юридической вычитке, на соответствующих правках. Мы учитываем целый ряд тех замечаний и предложений, которые прислали нам во время всеукраинского обсуждения. Я очень благодарен всем, кто принял участие, в том числе представителям политических сил, которые находятся в парламенте… После представления в Верховную Раду мы обратимся к спикеру парламента с просьбой направить его на рассмотрение Венецианской комиссии для предоставления соответствующего заключения”, — сказал Стефанчук.

Стоит отметить, что ранее в ВРУ была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия в Украине.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Российской Федерацией следует изменить. Также глава украинского государства предложил, чтоб к встречи в нормандском формате присоединились США, Великобритания и Канада.

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