«Кремль не устраивают темпы»: в ОРДЛО активизировали выдачу паспортов РФ

Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года
На территории ОРДЛО местное «правительство» ускоряет процесс выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Об этом сообщают волонтеры «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.
«Правительство» ОРДЛО каждый день получает 1350−1400 заявок на получение гражданства РФ. Стоит отметить, что в учреждениях ОРДЛО (школы, больницы, администрации и т. д.), установлен жесткий контроль за получением сотрудниками паспортов РФ.
«Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года;
-Такими темпами, в 2024 году паспорта РФ получат более 2 млн. жителей ОРДЛО;
-Также 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние в ОРДЛО;
— Более 120 тысяч человек получили паспорта РФ из числа ВПЛ, которые проживают на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областей.
-Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, предприняты действия для ускорения процесса паспортизации жителей ОРДЛО», — отмечают правозащитники
Ранее сообщалось, что в Российской Федерации могут значительно упростить процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации для носителей русского языка.