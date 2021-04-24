Общество

«Кремль не устраивают темпы»: в ОРДЛО активизировали выдачу паспортов РФ

Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года

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На территории ОРДЛО местное «правительство» ускоряет процесс выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Об этом сообщают волонтеры «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.

«Правительство» ОРДЛО каждый день получает 1350−1400 заявок на получение гражданства РФ. Стоит отметить, что в учреждениях ОРДЛО (школы, больницы, администрации и т. д.), установлен жесткий контроль за получением сотрудниками паспортов РФ.

«Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года;

-Такими темпами, в 2024 году паспорта РФ получат более 2 млн. жителей ОРДЛО;

-Также 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние в ОРДЛО;

— Более 120 тысяч человек получили паспорта РФ из числа ВПЛ, которые проживают на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областей.

-Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, предприняты действия для ускорения процесса паспортизации жителей ОРДЛО», — отмечают правозащитники

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации могут значительно упростить процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации для носителей русского языка. 

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