Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года

Время чтения: 45 Секунд

На территории ОРДЛО местное «правительство» ускоряет процесс выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Об этом сообщают волонтеры «Восточной правозащитной группы», передает УРА-Информ.

«Правительство» ОРДЛО каждый день получает 1350−1400 заявок на получение гражданства РФ. Стоит отметить, что в учреждениях ОРДЛО (школы, больницы, администрации и т. д.), установлен жесткий контроль за получением сотрудниками паспортов РФ.

«Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года;

-Такими темпами, в 2024 году паспорта РФ получат более 2 млн. жителей ОРДЛО;

-Также 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние в ОРДЛО;

— Более 120 тысяч человек получили паспорта РФ из числа ВПЛ, которые проживают на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областей.

-Кремль не устраивает такой медленный темп выдачи паспортов, предприняты действия для ускорения процесса паспортизации жителей ОРДЛО», — отмечают правозащитники

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации могут значительно упростить процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации для носителей русского языка.