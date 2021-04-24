Общество

«Это серьезный удар по его империи», — Казанский о блокировке YouTube-каналов Медведчука

Трафик из Украины теперь обвалится

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YouTube заблокировал трансляцию ZIk, 112 и NewsOne, которые попали в Украине под санкции СНБО. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что каналы больше недоступны для просмотра на территории украинского государства.

«Ютуб заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. При этом сами каналы не удалены и продолжают работать. Если зайти через VPN, то они будут доступны», — отмечает в своем Телеграм-канале журналист и член ТКГ Денис Казанский.

Он также считает, что это серьезный удар по ютуб-империи Медведчука.

«Трафик из Украины теперь обвалится, так как не каждый будет заморачиваться с VPN. Кроме того, контент каналов Медведчука теперь не будет выдаваться в рекомендованных видео для украинских пользователей», — добавил Казанский.

Ранее сообщалось. что член партии Виктора Медведчука Иван Комелов, подтвердил, что призвал к выходу крымского полуострова из состава Украины.

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